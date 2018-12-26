اللواء العريبي.. 3 أشهر من “المصير الغامض”

مر حوالي الـ3 أشهر على حادثة اقتياد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي، وما يزال مصيره غير واضح حتى الآن، في حين تقول عائلته” ما هكذا تكافأ الشخصيات التي قدمت روحها رخيصة للوطن.

ولفتت العائلة لـ218 بأن هناك تطمينات تحصلوا عليها ووعوداً لإخراج اللواء العريبي، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ إلى الآن.

ومع مضي كل هذه الأيام لم يروِ المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري حقيقة ما حدث مع العريبي، كما أن القيادة العامة لم تصدر أي بيان يبين ملابسات ما جرى.

وما يزال الشارع في ليبيا يتساءل إن كان العريبي اعتقل أم اختطف أم تعرض لإخفاء قسري، لحين إماطة اللثام عن الحادثة.

يشار إلى أن مجهولين اقتادوا اللواء العريبي ونجله أوائل أكتوبر الماضي في عملية مسلحة أدت إلى وقوع إصابات، ولاحقا تم إطلاق سراح ابنه فقط.

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