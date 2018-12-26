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اللواء العريبي.. 3 أشهر من “المصير الغامض”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مر حوالي الـ3 أشهر على حادثة اقتياد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء أحمد العريبي، وما يزال مصيره غير واضح حتى الآن، في حين تقول عائلته” ما هكذا تكافأ الشخصيات التي قدمت روحها رخيصة للوطن.

ولفتت العائلة لـ218 بأن هناك تطمينات تحصلوا عليها ووعوداً لإخراج اللواء العريبي، إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ إلى الآن.

ومع مضي كل هذه الأيام لم يروِ المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري حقيقة ما حدث مع العريبي، كما أن القيادة العامة لم تصدر أي بيان يبين ملابسات ما جرى.

وما يزال الشارع في ليبيا يتساءل إن كان العريبي اعتقل أم اختطف أم تعرض لإخفاء قسري، لحين إماطة اللثام عن الحادثة.

يشار إلى أن مجهولين اقتادوا اللواء العريبي ونجله أوائل أكتوبر الماضي في عملية مسلحة أدت إلى وقوع إصابات، ولاحقا تم إطلاق سراح ابنه فقط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • من الاخر عند المشير في القيادة في الرجمة لان جاءت اخبار بان يريد الانقلاب عل المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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