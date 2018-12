” جلالة ” يناقش مع وزير ” حكم الوفاق” أزمات النازحين والمهجرين

المتوسط :

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني الدكتور “يوسف جلالة”، وزير الحكم المحلي المفوض، ميلاد الطاهر، اليوم الأربعاء.

وناقش اللقاء كيفية معالجة المختنقات التي تواجه النازحين والمهجرين في المناطق، التي تعرضت للنزوح عن طريق البلديات الواقعة ضمن حدودها الإدارية.

وبحث اللقاء، نتائج أعمال لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، ودور وزارة الحكم المحلي من خلال هذه اللجنة في تسهيل الصعاب أمام تهيئة تاورغاء، وتفعيل الخدمات القطاعية.

وأكد وزير الحكم المحلي استعداده للتعاون مع جميع الأطراف والجهات لتقديم الخدمات للمواطنين في ربوع البلاد كافة.

