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المرعاش: السراج يجري تحالفات ليبقى بمنصبه

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى المتابع للشأن العام كامل المرعاش أن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، “باهتا” ولم يتحدث بكلام مقبول حول الاعتداء الإرهابي على مقر وزارة الخارجية في طرابلس.

وقال المرعاش لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أخطأ بتعيين باشاغا في هذا المنصب لأنه ما يزال في جلباب التشكيلات المسلحة، وفق تعبيره.

وأضاف المرعاش أن هناك “تآمر” من عدة أطراف مع السراج لإنشاء تحالفات تنهي الحرب وترضي الأطراف التي تأتي إلى طرابلس وتنشئ تحالفا يكون أساسه المحافظة على السراج مقابل أن تعطى المجموعات المسلحة صفة الشرعية.

وأشار إلى أن هذه المساعي بدت واضحة من خلال تغيير وزير الداخلية السابق عبد السلام عاشور وإحلال باشاغا مكانه تحت ضغط بعض الكتائب المسلحة في طرابلس التي رضخت نتيجة وجود قادتها خارج البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • المرعاش: السراج يجري تحالفات ليبقى بمنصبه ؟
    (( كلكم مثل بعضكم بدون استتناء )) تسعون للمناصب والنهب و …..؟

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