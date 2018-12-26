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في أول تغريدة له بعد «هجوم الخارجية».. «سلامة»: نعم لتذوق الزيتون الليبي اللذيذ

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

بعدَ مرور يومٍ واحد على حادث الاعتداء المُسلح على مقر وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، كتبَ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور، غسان سلامة، تغريدة لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مفادها: «نعم لتذوق ونمو وتصدير زيت الزيتون الليبي اللذيذ!».

ووقع انفجار قوي في محيط وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • صار دم الليبيين أصبح زيتون لذيذ ….!!!
    هذا عرب حزب الله والشيعة اللبنانين…حتى الأيرانيين بدوا سنة من كفر لبنان ..وإلخراب إلي داروه في سوريا.. والتاريخ لايرحم ..

    باللهِ قولوا لعزايزنا يدعوا عليه الدعي الشين …
    تلقاه فصحتك ..رزق اليتامى يرفع إلي قدامه …

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  • طبعا السيد ( سلامه ) بسلامته
    شني ( طابت وإلا إنحرقت )
    المفروض عليه وعلى سعادة المستشار (،عقيله بيه) يدير بيه دوره عند مشايخ وأعيان الشرق الكرماء ليتذوق ( الكبه الليبية )
    واللحم عالمفاصل سوف يرجع فى يوم من الأيام ل ( لبنان ) ليصف
    طبق الرز الليبي بالكبه العجيبه ويقول والله يازلمى ماشفت ( كبه) كيف هيك وماعمرى شفت ( خروف ) بحاله قعد( عالكبى ) وألا الزيتونى ( ىيخز العين ).

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