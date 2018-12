في أول تغريدة له بعد «هجوم الخارجية».. «سلامة»: نعم لتذوق الزيتون الليبي اللذيذ

المتوسط:

بعدَ مرور يومٍ واحد على حادث الاعتداء المُسلح على مقر وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، كتبَ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور، غسان سلامة، تغريدة لهُ على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مفادها: «نعم لتذوق ونمو وتصدير زيت الزيتون الليبي اللذيذ!».

ووقع انفجار قوي في محيط وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

