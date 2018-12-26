شروط قبول ملفات طلبة المدارس الليبية بالخارج

اشترط وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، لقبول ملفات المدارس الليبية بالخارج، إحالة ملفات طلبتها حتى تاريخ اليوم.

وطالب عبدالجليل، خلال اجتماع عقد مساء الأربعاء بمقر الوزارة في طرابلس، إدارة التعليم الخاص بعدم قبول أي ملفات من المدارس الليبية بالخارج التي لم تحل ملفات الطلبة المسجلين بها حتى تاريخ اليوم.

وأشار، وفق ما نشرت الوزارة بحسابها في “فيسبوك”، إلى أن المدارس التي لم تقم بإحالة ملفات الطلبة المقيدين بها بمرحلة الشهادة الثانوية تعتبر وكأنها لا يوجد فيها طلاب من هذه المرحلة العام الحالي.

وأكد الوزير أنه لن يتم إدخال بيانات أي طالب لمنظومة الامتحانات بالوزارة ما لم تتم إحالته لإدارة التعليم الخاص قبل فوات الموعد الذي حددته الوزارة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وناقش الاجتماع ترتيبات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، والتصميم النهائي لبطاقة تقدير الدرجات قبل اعتمادها، وإجراءات تسجيل الطلبة غير الليبيين بالمدارس الليبية بالخارج، والنظام التكميلي لطلبة الشهادات العامة للعام الدراسي الماضي.

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