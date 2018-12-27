اندلاع اشتباكات مسلحة في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة الرياضية بمدينة طرابلس قبل ساعات، بين أفراد الأمن العام والأمن المركزي فرع ابوسليم، على خلفية اختطاف أحد عناصر الأمن في المنطقة.

وأوضحت مصادر، أن سبب اندلاع الاشتباكات، هو قيام الأمن العام بإلقاء القبض على “محسن النعيمي” أحد أفراد الأمن المركزي بوسليم. فيما لم تخرج أي جهة رسمية تابعة للحكومة لتوضيح ما حدث.

وأشارت المصادر أن مناطق الاشتباكات كانت في جزيرة الدريبي وبالقرب من “سيمافرو الجبس”، وأنها أدّت إلى خطف متبادل من القوتين.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد وصف الوضع الأمني في طرابلس بالفوضى الأمنية ووجود خلل أمني تعيشه العاصمة، في معرض حديثه عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مقر وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الماضي.

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