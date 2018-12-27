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اندلاع اشتباكات مسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة الرياضية بمدينة طرابلس قبل ساعات، بين أفراد الأمن العام والأمن المركزي فرع ابوسليم، على خلفية اختطاف أحد عناصر الأمن في المنطقة.

وأوضحت مصادر، أن سبب اندلاع الاشتباكات، هو قيام الأمن العام بإلقاء القبض على “محسن النعيمي” أحد أفراد الأمن المركزي بوسليم. فيما لم تخرج أي جهة رسمية تابعة للحكومة لتوضيح ما حدث.

وأشارت المصادر أن مناطق الاشتباكات كانت في جزيرة الدريبي وبالقرب من “سيمافرو الجبس”، وأنها أدّت إلى خطف متبادل من القوتين.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، قد وصف الوضع الأمني في طرابلس بالفوضى الأمنية ووجود خلل أمني تعيشه العاصمة، في معرض حديثه عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مقر وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وعلاش لا؟
    مليشيات بغولة فروخ فاجرة يتهابكوا في بعض ومخليين الساحة فاضية للدواعش والمقملين باش يديروا ما يبوا.

    حق… طرابلس أمن وأمان 😩😮😰😟😲😳😦

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