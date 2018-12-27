المسماري يطالب بتحقيق دولي بشأن شحنة الأسلحة التركية

ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد أحمد المسماري أمس الأربعاء رفض القوات المسلحة للجنة التحقيق المحلية التي اتفق عليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع وزير الخارجية التركي مولود أوغلواحول ضبط شحنة الأسلحة التركية بميناء الخمس الأسبوع الماضي.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن الرفض التام والقاطع لهذا التحقيق يعود بالأساس لأن السفينة خرجت من ميناء تركي والسلاح والذخيرة صناعة تركية وبالتالي فإن أنقرة طرف في هذا العمل الجنائي والإرهابي ولا يجب أن تكون طرفاً للتحقيق فيه.

وشددالمتحدث الرسمي على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف في هذا الحادث ، مشيراً إلى أنه إذا كان مجلس الأمن الدولي جاداً في محاربة الإرهاب ومصادر تمويله ومعاقبة مموليه فعليه التحقيق في هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

وكشف المسماري أن الجيش طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإصدار بيان رسمي واضح في أقرب وقت ، لإدانة عملية التهريب التركية إلى ليبيا وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة شحنة هذه السفينة والدولة التي أتت منها حتى تكون دليلاً قاطعاً يؤكد تورط أنقرة في دعم الإرهاب في ليبيا.

وأشار المسماري إلى أنه بعد ضبط الشحنة المهربة إلى ميناء الخمس ، أصدر الجيش بياناً يطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق عن هذه الشحنة ، لافتاً إلى أن الشحنة الأخيرة تختلف عن سابقتها التي كانت تشمل مواد تدخل في تصنيع متفجرات وقنابل لكن الشحنة الحالية تحتوي على مواد قتل صريحة كبنادق ومسدسات وكواتم صوت.

وحول العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مقر وزارة الخارجية في طرابلس ، قال المسماري إن الأعمال الإجرامية والإرهابية سواء في مقر الخارجية أو في مقر المفوضية العليا للانتخابات وغيرها من الأعمال الإرهابية تهدف في الأساس إلى حدوث اضطراب داخل الأراضي الليبية لتعطيل الانتخابات لأن الانتخابات معركة خاسرة لتلك التنظيمات المسلحة.

المسماري نوّه إلى أن جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة الإرهابية تعبث بليبيا تحت راية الإمبراطورية العثمانية ، لافتاً إلى أن تنظيم القاعدة متواجد داخل طرابلس في حماية المليشيات التي تتبع تركيا.

وأوضح أن فائز السراج ارتكب خطأ كبيراً جداً بشرعنة المليشيات وإعطائهم الأموال والامتيازات ، مشدداً على رفض القوات المسلحة دمج المليشيات بالمؤسسات الأمنية الليبية في إطار أي ترتيبات أمنية مستقبلية.

وأكد المسماري ضرورة أن يعمل غسان سلامة على إعطاء تفعيل عمل الجيش في كافة الأراضي والمدن الليبية وعلى رأسها العاصمة طرابلس ، من أجل تحقيق الأمن بالإضافة لحل جميع المليشيات المسلحة والعمل على بناء مؤسسة شرطية وأمنية كبيرة تحفظ أمن البلاد.

المتحدث الرسمي شدد على أن الهدف الأسمى للقوات المسلحة هو تحرير البلاد من كافة التشكيلات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمليشيات المسلحة والعصابات السياسية ودواعش المال العام حتى تكون ليبيا جاهزة لاستحقاق الانتخابات.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا الاسبوع الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات

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