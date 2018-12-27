الثني يبحث احتياجات بلديتي المرج و مليطانية

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني احتياجات بلديتي المرج والمليطانية وسير عملهما، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن بلدية المرج السيد عبدالمنعم حسن، و عضو مجلس النواب عن بلدية المليطانية السيد سعد البدري.

وناقش الثني خلال الاجتماع احتياجات البلديتين المذكورتين وكيفية توفير هذه الاحتياجات، إضافة إلى بحث المشاريع التي تنجزها الحكومة في كلا البلديتين و العراقيل التي تواجه سير عملها و كيفية حلحلة هذه العراقيل بما يكفل الانتهاء من تنفيذها على أكمل وجه.

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