أكد مؤشر الفساد العالمي لعام 2018 أن ليبيا تعد من الدول الأكثر فسادا في العالم، وأوضح التقرير الذي يعتمد تصنيفه على معيار من 0 إلى 100، حيث أنه كلما انخفض الرقم كلما كانت الدولة أكثر فسادا والعكس.

وقدر المؤشر معيار ليبيا في تصنيفه برقم 17، ما يعني أنها من بين أكثر الدول فسادا.

ووصع التصنيف 6 دول عربية من بين أكثر الدول فسادا هي الصومال ، جنوب السودان، سوريا، اليمن، السودان، وليبيا.

