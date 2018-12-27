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النواب يطالب بتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب

أدانت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء إنها تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، وتشكيل لجنة بمجهود مجلس النواب لمكافحة الإرهاب وجماعاته في ليبيا في السنوات الماضية.

هذا وناشدت اللجنة الشعب الليبي بنبذ العنف والخلافات وإتمام المصالحة ومواجهة تلك المجموعات الإرهابية بشراسة، بحسب البيان.

 

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عين ليبيا

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تعليق

  • النواب يطالب بتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا ?
    (( انتم أول من يجب مكافحته لأنكم خنتم الأمانة التي منحكم الشعب وفضلتم الحلوس علي الكراسي وما زلتم تجاهدون من اجل البقاء فتبا لكم جميعا ؟

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