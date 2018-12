النواب يطالب بتشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب في ليبيا ?

أدانت لجنة الشئون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الاربعاء إنها تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب، وتشكيل لجنة بمجهود مجلس النواب لمكافحة الإرهاب وجماعاته في ليبيا في السنوات الماضية.

هذا وناشدت اللجنة الشعب الليبي بنبذ العنف والخلافات وإتمام المصالحة ومواجهة تلك المجموعات الإرهابية بشراسة، بحسب البيان.

