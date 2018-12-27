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الغصري لـ«عين ليبيا»: على الرئاسي دعم قوة مكافحة الإرهاب حتى تقوم بدورها المناط بها

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

قال الناطق باسم عملية البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري إنه بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت، ما تبقى من عناصر التنظيم هي عبارة عن مجموعات تقوم بعمليات تفجير داخل المدن الليبية يكون ضحيتها أناس أبرياء.

وأوضح الغصري في تصريح لـ«عين ليبيا» أنه وبحكم خبرتهم في محاربة التنظيم وحتى يتم التغلب عليه والتقليل من التفجيرات على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إجراءات سريعة بدعم وزارة الداخلية و قوة مكافحة الإرهاب حتى تقوم بدورها المناط بها وتسلحيها بأسلحة نوعية وحديثة.

كما اكد الناطق باسم عملية البنيان المرصوص بضرورة الاستفادة من قوة حماية طرابلس التابعة لوزارة الداخلية والموجودة داخل العاصمة وتكوين غرفة عمليات موحدة لكل القوات المتواجدة بالعاصمة.

وأضاف الغصري أنه إذا توفرت هذه الشروط فأنه متأكد من أن العمليات الإرهابية والتفجيرات ستقل أو تنتهي في العاصمة طرابلس، ويتجه الأمن إلى المدن الأخرى.

وفيما يخص مدينة سرت أوضح الغصري أن قوة حماية وتأمين سرت تترصد حركات عناصر التنظيم، موضحًا أن مدينة سرت تعتبر أفضل مدينة ليبية من ناحية الأمن والأمان حيث أن الجريمة قلت فيها، وفق قوله.

كما نوه إلى نجاح عميد بلدية سرت مختار المعداني في تنفيذ مهامه وقدرته على العمل بشكل صحيح.

 

 

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عين ليبيا

عين ليبيا

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تعليقات

  • غصري يريد المشير
    لا احد سواء المشير
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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