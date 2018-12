خلال تسليم مهامه.. وزير الصحة يقول إنه خاض مسيرة صعبة حاول فيها إصلاح القطاع الصحي

استلم وزير الصحة المفوض احميد محمد بن عمر مهامه الخميس، بعد تكليفه بقرار من المجلس الرئاسي رقم (1692) لسنة 2018 وزيرًا مفوضًا للصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بين الوزير المفوض والوزير السابق عمر بشير الطاهر بحضور اللجنة المُكلفة من المجلس الرئاسي وعدد من موظفي الوزارة.

وقال وزير الصحة السابق عمر بشير الطاهر في كلمة ألقاها خلال مراسم التسليم والاستلام بينه وبين وزير الصحة الجديد :

“لقد خضنا مسيرة صعبة وحاولنا إصلاح القطاع الصحي بالرغم مما يعانيه وبالرغم من الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

ودعا الطاهر المسؤولين إلى تغليب مصلحة الوطن وتوحيد الحكومات مؤكدًا على استعداده لتقديم العون والمساعدة في أي وقت.

وأضاف يقول : “لا شك أن لحظة ترك العمل والخروج منه هي لحظات صعبة على أي إنسان؛ لكنني سعيد اليوم بتسليم هذه الأمانة الصعبة وأدعو الله أن يوفق صديقي السيد احميد محمد بن عمر”. وتابع القول: ” حاولنا أن نكون قلبًا يسع الجميع واليوم أستسمح الجميع إن بدر منا أي تقصير خلال فترة تولينا مهام وزير الصحة فجميعنا يخطئ ويصيب؛ أتمنى لخلفنا التوفيق والسداد في مسيرته “.

هذا وقد تم تكريم وزير الصحة السابق عمر بشير الطاهر عقب انتهاء مراسم التسليم والاستلام وتسليمه درعًا باسم العاملين بوزارة الصحة.

