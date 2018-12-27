زرموح : ضعف الاجراءات الأمنية خارج وزارة الخارجية ساهم في نجاح الهجوم الإرهابي

ليبيا – أكد رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية التابعة للرئاسي عمر زرموح أن الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مقر خارجية الوفاق أمس الأول هدفه إرباك المشهد السياسي والأمني في البلاد.

زرموح أوضح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الأربعاء تابعته صحيفة المرصد أن الإعتداء على خارجية الوفاق يعد اختراق للأمن ، لافتاً إلى أن ضعف الإجراءات الأمنية خارج الوزارة هيأ الفرصة لإختراقها.

وقال زرموح إن الترتيبات الأمنية ليست بالسحر بل عبارة عن قرارات على ورق وتحتاج لنية وإرادة قوية وصادقة للتنفيذ ، مطالباً الجهات الرسمية بالدولة وخاصة المناطق العسكرية بتوفير الطوق الأمني الذي لم يتم تنفيذه بحسب ما أعلنه وزير الداخلية فتحي باشاآغا.

وتابع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية قائلاً :” إن الترتيبات الأمنية مشروع كبير يحتاج للنية الصادقة للتطبيق وإلى إمكانيات ورعاية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمناطق العسكرية المكلفة بهذا العمل”.

وأكد زرموح على أن لجنة الترتيبات الأمنية تواصلت عدة مرات وقامت بزيارات ميدانية للمجموعات المسلحة المكلفة بالحماية والحراسة موضحةً لها أن الهدف الأن هو حماية الدولة والاعتماد على وزارة الداخلية والدفاع، مشيراً إلى تفهم تلك المجموعات المسلحة لهذا الأمر حيث تم التوصل معهم إلى بعض الحلول إلا أن التنفيذ تأخر ولم يكتمل للأن ويحتاج لوقت واستعداد.

وفيما يخص استحداث إدارة جديدة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية للعمل على مكافحة الإرهاب والفوضى الأمنية ، توقع زرموح أن تكون تلك الإدارة مكملة للترتيبات الأمنية كونها جزء مهم فيها ، مشيراً إلى أن عدم التنسيق المسبق بين الإدارات واللجان المعنية بالترتيبات الأمنية أدى إلى إضعاف العمل الأمني.

وأعرب زرموح عن تمنيه بأن تتصف الإدارة الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية بالمركزية ويديرها خبرات وقيادات تتمكن من السيطرة وتوفر كافة المتطلبات وتنظيم الأفراد وتأهيلهم إلى جانب توفير التسليح والإمكانيات الفنية التي تكتشف بها المخالفات الأمنية.

وذكر زرموح بأن الترتيبات الأمنية تم اعتمادها من المجلس الرئاسي ووزعت على وزارة الدفاع والداخلية وجهات أخرى وتعتبر أوامر صادرة من المجلس الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة ويتم تنفيذها، مضيفاً :”تواصلنا مع بعض الجهات ونسقنا معهم ولكنهم يشكون من عدم توفر قوات تستطيع أن تقوم بهذا العمل”.

وأضاف أن الطوق الأمني المطلوب على العاصمة طرابلس تشترك فيه المنطقة الدفاعية الغربية والوسطى ومكافحة الإرهاب والمنطقة العسكرية طرابلس المكلفة بمهام المطار وبعض المرافق الأخرى إلى جانب مديريات الأمن داخل طرابلس لحراسة المنشأت كونها مواقع تحتاج للتنسيق في ما بينها وتحتاج لإدارة قوية تسيطر على هذه الجهات وتوفر لها المتطلبات وتكون جهة متابعة لتنفيذ التعليمات والأوامر.

أما فيما يتعلق بمطالبة وزير الخارجية محمد سيالة برفع الحظر الجزئي عن الأسلحة ، أكد زرموح على أن الأسلحة موجودة بيد المجموعات المسلحة لكنها بحاجة إلى تنظيم وإدارات وقيادات ناجحة ذات خبرة.

وكشف رئيس لجنة الترتيبات الأمنية عن وجود ضعف في الإدارة بوزارة دفاع الوفاق التي لم تقوم إلى الآن بتنظيم ما أسماه بالمجموعات المسلحة عن طريق برنامج دقيق يخدم المصلحة العامة ويرضى عنه الجميع لتتوفر بعد ذلك الأسلحة بكميات هائلة.

زرموح ختم مداخلته بالتذكير بأن ليبيا كانت تمتلك مخازن على مستوى كبير جداً من الأسلحة والمعدات ولكن تم الاستيلاء عليها ووصلت لبعض التشكيلات والمدن ، مشيراً إلى أن ليبيا بحاجة إلى أسلحة ومعدات متطورة بوابات إلكترونية ومعدات تكشف الأسلحة والذخائر عن بعد، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المسؤولة بتوفيرها في أقرب وقت ممكن من خلال شرائها من الدول الأخرى ليتم إعداد أفراد للتدريب عليها بكل حرفية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية