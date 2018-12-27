الوافي يكشف لـ218 حصيلة اشتباكات تراغن

قال المهتم بالشأن العام أسامة الوافي إن الوضع في مدينة تراغن هادئ تماماً بعد مهاجمة إرهابيون يتبعون المعارضة التشادية معسكر اللواء العاشر فجر الخميس، حيث استولى المهاجمون على آليات كانت موجودة داخل المعسكر .

وأضاف الوافي لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الخميس، أن حصيلة هذا الهجوم مقتل أحد الأفراد المدافعين عن مدينة تراغن وجرح عشرات تم نقلهم إلى مستشفى تراغن .

واستغرب الوافي من عدم توحّد القوات الموجودة في الجنوب للدفاع عنه من العصابات التي تعبث بأمنه على الرغم من أنها جميعاً تضررت منهم، مطالباً المجالس الاجتماعية بضرورة التكاتف وتوحيد الصف وطرد هذه العصابات .

وأكد الوافي أن منطقة حوض مرزق تعتبر منطقة تتكاثف فيها جماعات مختلفة من جماعات إسلامية مثل داعش ومجموعات أخرى منها العدل مساواة والمعارضة تشادية.

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