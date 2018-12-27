اخبار ليبيا الان

الوافي يكشف لـ218 حصيلة اشتباكات تراغن

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المهتم بالشأن العام أسامة الوافي إن الوضع في مدينة تراغن هادئ تماماً بعد مهاجمة إرهابيون يتبعون المعارضة التشادية معسكر اللواء العاشر فجر الخميس، حيث استولى المهاجمون على آليات كانت موجودة داخل المعسكر .

وأضاف الوافي لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، الخميس، أن حصيلة هذا الهجوم مقتل أحد الأفراد المدافعين عن مدينة تراغن وجرح عشرات تم نقلهم إلى مستشفى تراغن .

واستغرب الوافي من عدم توحّد القوات الموجودة في الجنوب للدفاع عنه من العصابات التي تعبث بأمنه على الرغم من أنها جميعاً تضررت منهم، مطالباً المجالس الاجتماعية بضرورة التكاتف وتوحيد الصف وطرد هذه العصابات .

وأكد الوافي أن منطقة حوض مرزق تعتبر منطقة تتكاثف فيها جماعات مختلفة من جماعات إسلامية مثل داعش ومجموعات أخرى منها العدل مساواة والمعارضة تشادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • هاجم إرهابيون يتبعون المعارضة التشادية معسكر اللواء العاشر فجر الخميس، حيث استولى المهاجمون على آليات كانت موجودة داخل المعسكر ؟
    (( ماشاء الله لواء عاشر يهاجمه ارهابيين تشاديين دون رد يعد مهزلة ))
    *** الرجاء عندما تقولون لواء عاشر أو سابع أو غيره يجب معرفة مما يتكون اللواء ؟ فهو ليس مجموعة من الآفراد مسلحين يحرسون ؟ اللواء يعد من أكبر التنظيمات في العرف العسكري فهو يتكون من مجموعة من الكتائب والسرايا وغيرها من التشكيلات المسلحة المدعمة ؟

    رد