جولة في شارع الجرابة بطرابلس ضمن مهرجان بلديتي

قام مكتب التنسيق الأمني وأعضاء الحرس البلدي بلدية طرابلس المركز بإشراف قسم الشؤون الاقتصادية بالبلدية بجولة على محلات شارع الجرابة على خلفية انطلاق مهرجان بلديتي لاختيار أجمل وأنظف شارع.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية طرابلس المركز انه جرى التواصل مع أصحاب المحلات للقيام بطلاء واجهات محلاتهم والرصيف الذي أمامه.

وانطلقت منتصف الشهر الجاري أعمال مهرجان بلديتي الذي يشمل مسابقات مختلفة أهمها: مسابقة بين محلات البلدية في مجال النظافة والمظهر العام ومن المقرر ان تكون جائزتها مشروع ينفذ في المحلة الفائزة، الى جانب مسابقة أفضل فكرة لتقديم حل لبعض مشاكل البيئة وتبلغ جائزتها 5000 دينار.

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