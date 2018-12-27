من هو الضابط الذي قتل في اشتباكات تراغن اليوم؟

أكد مصدر مطلع مقتل المقدم خالد مسعود أبوبكر ارحومة خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش ومجموعة مسلحين في مدينة تراغن بالجنوب الليبي.

وبين المصدر أن ارحومة ينحدر من قبيلة القذاذفة وكان آمرا لكتيبة الدبابات باللواء 32 المعزز، وله خبرة مميزة في التعامل مع الدبابة تي 72 ، وقد شارك ضمن القوات المسلحة العربية الليبية في الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 .

وقتل أرحومة اليوم الخميس، خلال هجوم عناصر مسلحة على اللواء العاشر بتراغن فجر اليوم الخميس كما أدى الهجوم إلى إصابة 12 اخرين وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا نجحت قوات الجيش في السيطرة على المنطقة وتمكنت من اعتقال عدد من العناصر المهاجمة.

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