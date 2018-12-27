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من هو الضابط الذي قتل في اشتباكات تراغن اليوم؟

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مصدر مطلع مقتل المقدم خالد مسعود أبوبكر ارحومة خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش ومجموعة مسلحين في مدينة تراغن بالجنوب الليبي.

وبين المصدر أن ارحومة ينحدر من قبيلة القذاذفة وكان آمرا لكتيبة الدبابات باللواء 32 المعزز، وله خبرة مميزة في التعامل مع الدبابة تي 72 ، وقد شارك ضمن القوات المسلحة العربية الليبية في الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 .

وقتل أرحومة اليوم الخميس، خلال هجوم عناصر مسلحة على اللواء العاشر بتراغن فجر اليوم الخميس كما أدى الهجوم إلى إصابة 12 اخرين وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا نجحت قوات الجيش في السيطرة على المنطقة وتمكنت من اعتقال عدد من العناصر المهاجمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • حسب ماقاله الناطق الرسمى لعملية الكرامه عن الهجوم على تراغن ان القوات المهاجمه (من المعارضه التشاديه) وانها انطلقت من معسكرين من مدينة سبها .
    السؤال: هل مدينة سبها فى ليبيا او فى تشاد؟ وهل المعارضه التشاديه تحتل سبها ؟
    كيف يعقل ان قوات تشاديه تتواجد فى معسكرات ليبيه فى مدينة سبها؟ من هنا نفعم نحن البسطاء انه لاتوجد قوات مسلحه بقيادة المشير و الجيش الليبى بقيادة السراج وانهم اللى فى فم الدار يكذب على اللى فى قرها وان ليبيا انتهت لك ربى ايها الشعب لاجيش و لاقوات مسلحه

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