المسماري: حرس المنشآت بدأ في تأمين الحقول النفطية

أكد الناطق باسم الجيش احمد المسماري إن منطقة الكفرة تعتبر نقطة ساخنة لعمليات التهريب داعيا أهالي المنطقة لمساعدة القوات المسلحة على منعه.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن حرس المنشآت النفطية بدأ اليوم في تأمين الحقول النفطية في الصحراء داعيا المؤسسة الوطنية للنفط إلى دعمه موضحا أن المجموعة التي هاجمت معسكر اللواء العاشر في تراغن استغلت بعد المعسكر عن أقرب قاعدة جوية للقوات المسلحة معتبرا الهجوم ردا على الانتصار الذي حققته القوات المسلحة في منطقة السدادة مضيفا نستغرب إدانة المجلس الرئاسي لتحرك القوات المسلحة للقضاء على الإرهابيين في منطقة السدادة

وشدد المسماري على أن القوات المسلحة في حالة طوارئ مستمرة مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لا تستهدف مدينة أو منطقة وان القوات المسلحة ستواجه الإرهاب أينما وجد مؤكدا ان تحركات الجيش الأخيرة تهدف للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن

وطالب المسماري بعدم نشر تحركات القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وتحدث المسماري عن شحنة الأسلحة القادمة من تركيا والتي ضبطت في ميناء الخمس شحنة الأسلحة التي ضبطت في ميناء الخمس مؤكدا أنها لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة مشيرا إلى أن تركيا تهدد الأمن الدولي وامن ليبيا والمنطقة مجددا دعوة مجلس الأمن لفتح تحقيق في القضية خاصة وان ليبيا لا تزال تحت الفصل السابع.

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