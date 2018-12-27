نزيلات دار رعاية البنات بطرابلس يشتكين تردي أوضاعهن

التقت وزيرة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات إيمان بن يونس، وهند شوبار مستشارة الشؤون الخدمية في مكتب النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق الدكتورة اليوم الخميس، نزيلات دار رعاية البنات فرع طرابلس.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن نزيلات دار الرعاية اشتكين من نقص الإمكانات في الدار، التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم لهن مطالبات بضرورة الاهتمام بهن باعتبار الدار هي بيتهن وطالبن الجهات ذات العلاقة بالعمل لاستكمال الإجراءات الإدارية التي خولها القانون كالتعيين واستخراج المستندات الرسمية، أسوة ببقية الليبيين.

وأكدت يونس وشوبار على حق النزيلات في الحصول على رعاية جيدة كمواطنات ليبيات، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههن في حياتهن اليومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

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