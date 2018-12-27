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«بلدي البوانيس» يستنكر عملية اختطاف سائقي شاحنات الوقود

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أصدر المجلس البلدي البوانيس، بيانًا، يستنكر فيهِ عملية الاختطاف، التي تعرّض لها اثنان من سائقي شاحنات الوقود القادمة من مدينة مصراتة بمنطقة الشاطئ.

وطالبَ المجلس البلدي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والنائب العام والأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء المجرمين وإحالتهم للقضاء.

واعتبر المجلس البلدي، أنَّ ما حدثَ هو عمل إجرامي لا يمت للعرف والتقاليد والأخلاق، وأن هدفه هو حرمان المواطنين بالمنطقة الجنوبية من الوقود واستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ماصح بهتكم وماصح خلايقكم.. توا تعيطوا وتقولو مهمشين. ولما التريس يتحركو ويبعتولكم بنزينا.. صغاركم يخطفوا السواقين وتقهدو تولوا زي ال هجالات.. تفيه علي وجوهكم يو وجوه النعجه.. قالك يستنكروا… والله المفروض يخلوكم في الضلامات والعفن ياهبط ي وجوه النعجه

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