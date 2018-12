«بلدي البوانيس» يستنكر عملية اختطاف سائقي شاحنات الوقود

المتوسط:

أصدر المجلس البلدي البوانيس، بيانًا، يستنكر فيهِ عملية الاختطاف، التي تعرّض لها اثنان من سائقي شاحنات الوقود القادمة من مدينة مصراتة بمنطقة الشاطئ.

وطالبَ المجلس البلدي، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة والنائب العام والأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء المجرمين وإحالتهم للقضاء.

واعتبر المجلس البلدي، أنَّ ما حدثَ هو عمل إجرامي لا يمت للعرف والتقاليد والأخلاق، وأن هدفه هو حرمان المواطنين بالمنطقة الجنوبية من الوقود واستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف.

