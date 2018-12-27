وزير تعليم الوفاق يطمح لرئاسة الحكومة والسراج يسخر

قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الخميس، إن وزير التعليم، عثمان عبد الجليل، يخطط لرئاسة حكومة الوفاق، بعد إجراء تعديلات على السلطة التنفيذية.

وأضاف المصدر -فضل عدم ذكر اسمه- لموقع ليبيا الخبر، أن وزير التعليم شكّل غرفة عمليات، تضم عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، وعميد المجلس البلدي الزنتان مصطفى الباروني.

وصرح المصدر، بأن غرفة متابعة الزنتان، قررت تنصيب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد المصدر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اتصل بوزير التعليم مستفسرا عن غرفة عمليات تشكيل الحكومة.

وشرح أن السراج في اتصال هاتفي سخر من وزير تعليمه، وذلك عندما طالبه بتعينه سفيرا في دولة أجنبية، إذا ما تراس عثمان عبد الجليل الحكومة القادمة.

وفي سياق غير بعيد، قال مصدر من مجلس النواب الليبي في طبرق، إن رئيس لجنة الحوار بالبرلمان عبد السلام نصية، دخل في مشاورات مع عقيلة صالح بهدف إقناعه بإلغاء المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي نص على تضمين الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري.

وأكد المصدر لموقع ليبيا الخبر، أن نصية، طلب من بشكل غير رسمي من المجلس الأعلى للدولة، فتح باب النقاش حول تغيير المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة منفصلة، في حالة وافق رئيس البرلمان على إلغاء المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر.

وتنص المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر على العمل “بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبله ولم تكن مضمنة في الإعلان”.

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