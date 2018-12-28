الغرياني : تنظيم الدولة الإسلامية تقف ورائه إستخبارات دولية

ايوان ليبيا – وكالات :

إعتبر مفتى المؤتمر العام “الشيخ” الصادق الغرياني بأنه منذ أن بدات ما وصفها بـ” قصة مكافحة الارهاب” في بنغازي منتصف عام 2014 إزداد قتل وخطف من وصفهم بـ” المشائخ والعلماء والخطباء ومقرئي القرآن ” على مختلف توجهاتهم ، مبيناً بأنه كل ما يحصل أمر يتم إعتباره بأنه عمل إرهابي ويفتح تحقيق دون إقفال تحقيق واحد حسب زعمه.

الغرياني قال خلال إستضافته الاسبوعية عبر برنامج الاسلام والحياة الذي يذاع على قناة التناصح الاربعاء بأن تنظيم الدولة يعلن عن نفسه ويتبنى تلك العمليات ، معتبراً بأن التحقيقات لم تكشف من يقف وراء ” من يسمى نفسه” تنظيم الدولة .

وزعم الغرياني بأن كل عاقل ومتابع يعلم بأن بأن تنظيم “الدولة الاسلامية” تنظيم استخباراتي تقوده استخبارات عالمية من ورائها الصهيونية العالمية ، مضيفاً بأن المجتمع الدولي يعلن بأنه يحاربه إلا أنه في الواقع مدعوم مما وصفها بـ الصهيونية العالمية ” .

وقال :” هل سمعتم بتفجير واحد في تل أبيب في إسرائيل !! طبعاً لا , هذا التنظيم لا يستهدف إلا الشعوب التي تتطلع للحرية والاستقرار و أن تملك مصيرها”.

وأشار الغرياني إلى تصريحات وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا خلال مؤتمره الصحفي عن الوضع الامني في طرابلسي التي قال بأنها تؤكد بأن الترتيبات الأمنية في المدينة مجرد حبر على ورق ، مضيفاً :” الرجل يقول أنه لا توجد ترتيبات أمنية ويفهم من كلامه أن ليس هناك قوات تؤتمر بأمره وليس عنده أموال كافية حتى يفرض الأمن وهو لا يملك من أمره شيء “.

وإعتبر الغرياني أن باشاآغا مجرد واجهة تستغله بعض الكتائب التي تملك السلاح والمال وهي في الواقع متمردة عليه ولا تأتمر بأمره ولا يستطيع هو ولا وزير العدل أن يغير شخص من هذه الكتائب المسؤول عنها ولا حتى يقترب منه , مؤكداً بأن رئيس الكتيبة هو الذي يستطيع إخراج وزير الداخلية او العدل ويهدده.

وأرجع الغرياني سبب عدم طاعة الكتائب الامنية لوزير الداخلية إلى عدم تلقيهم أموالهم ومرباتهم عن طريق الوزارة التى قال بأنهم يستغلون إسمها ، كاشفاً على أن تلك الكتائب تتلقى الاموال بشكل مباشر من مصرف ليبيا المركزي او من المجلس الرئاسي .

وحذر الغرياني المجلس الرئاسي من عدم معالجة مسألة الجماعات المسلحة قائلاً :” لا بد على الحكومة والرئاسي ان يعالجوا الاسباب وإلا فليتوقعوا المفاجآت والمزيد من الانفجارات والحروب الناس قد تصبر وتتحمل ولكن بعدها تندلع النيران و يزداد البؤس والظلم”. .

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