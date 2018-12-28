التكبالي : حكومة الوفاق أنفقت فوائد الأموال الليبية المجمدة

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس لجنة الأموال المنهوبة والمهربة التابعة لمجلس النواب علي التكبالي الأربعاء عن أن اللجنة بصدد تقديم شكاوى لدى القضاء الوطني في كل من تونس وفرنسا وألمانيا بشأن الأموال الليبية في تلك الدول.

التكبالي قال في تصريحات خاصة :”لدينا أموال منهوبة من قبل رجال أعمال تونسيين وسنقدم شكوى لدى القضاء التونسي وهناك شكاوى أخرى سنقدمها في ألمانيا وفرنسا”.

وتابع التكبالي أن اللجنة لا تتلقى تعاونا من الدول بخصوص عودة الأموال الليبية المنهوبة في تلك الدول ، مضيفاً بأن المتعارف عليه اقتصادياً أنه لا بنك في العالم يريد أن يخرج الأموال المودعة لديه خاصة إذا كانت مبالغ طائلة.

وأوضح رئيس لجنة الأموال المنهوبة أنه لا توجد لدى اللجنة تقديرات بحجم الأموال الليبية في الخارج ، مؤكداً أن ليبيا لديها أموال وممتلكات في كل دول العالم تقريباً.

وأشار التكبالي إلى أن هناك صعوبة في حصر تلك الأموال خاصة وأن نظام الرئيس السابق معمر القذافي كان يودع كثيراً من الأموال الليبية في الخارج بأسماء أشخاص وليس باسم ليبيا أو مؤسساتها لافتاً إلى أن الأمم المتحدة لديها تقديرات وقوائم بحجم تلك الأموال.

التكبالي بيّن أن مجلس النواب بصدد إنشاء صندوق سيادي تعود إليه الأموال المنهوبة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لعودة تلك الأموال.

وبسؤاله عن الأموال الليبية التي صُرفت من المصارف البلجيكية لصالح مليشيات في ليبيا، قال التكبالي إن حكومة الوفاق هي التي تلقت تلك الأموال وأنفقتها.

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