«الأمن الدولي» يدين الهجوم الإرهابي على مقر خارجية الوفاق

أصدر مجلس الأمن الدولي، بياناً، حول الهجوم على وزارة الخارجية فى طرابلس أدان فيه بأشد العبارات هذا الهجوم واصفا إياه بالإرهابي الشنيع والجبان .

وأعرب مجلس الأمن عن عميق تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا، وكذلك للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

