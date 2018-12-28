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مكتب الإسكان بسرت يستلم 23 ألف ملف من أصحاب المنازل المدمرة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استلمت اللجنة المكلفة من مكتب الإسكان ببلدية سرت 23 ألف ملف من أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة جراء حرب تحرير سرت من «داعش».

وقال رئيس اللجنة المهندس يوسف العبدلى لـ«بوابة الوسط» الخميس«خلال 3 أشهر استلمنا ملفات المواطنين الذين تضررت مساكنهم بسرت وفقا لقرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى 661 لسنة 2018».

وأضاف: «هذا العدد الكبير من المساكن هو شامل لبلدية سرت وجزء آخر من المساكن ببلدية هراوة إضافة إلى مساكن  أخرى بمناطق أبونجيم وزمزم».

ولفت العبدلي إلى أن «اللجنة تقوم بإدخال كافة البيانات لأصحاب الملفات بالمنظومة لإحالتها خلال أسبوع تقريبا لفرع جهاز الإسكان والمرافق بسرت».

ونوه العبدلي إلى أن «جهاز الإسكان والمرافق بسرت سيقوم بإحالتها إلى الإدارة العامة للجهاز التابعة لحكومة الوفاق الوطنى لمراجعتها وتكليف مكاتب هندسية لزيارة المساكن بسرت وضواحيها وتحديد قيمة الأضرار والدمار».

وأشار العبدلي إلى أن إدارة الجهاز حددت سعر المترالمربع فى عام 2012 للمترالمربع بـ«500 دينار» ولكن قدمنا مذكرات للمجلس الرئاسى لارتفاع أسعار العمالة ومواد البناء بحيث يكون سعر المتر المربع للتعويض  1000 دينار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • باهي ياحلو انت و إياه وين تعويضات الناس عن حرب فبراير 2011 مازال ما تحصلوش علي تعويضاتهم و فيه من وافاه الأجل و هو ينتظر و الآن فيه فرق في قيمة التكاليف عن السنوات الماضية من يدفع الفرق مع العلم أن التعويضات ضعيفة من الأساس و السادة في سرت تم تعويضهم في الكامل سنة 2012 بسعر 500 المتر و الآن يطلبون تعويضات بقيمة 1000 دينار للمتر و باقي الليبيين تم تعويضهم علي أقل من 500 دينار بكثير و مازالو ينتظرون صرف مبلغ التعويضات الي الآن و كان من قام بالثورة و قدم الشهداء يعاقب و من وقف مع معمر القذافي يكافاء و مع العلم بأن أهل سرت لم يكن فيهم مع البنيان المرصوص في تحرير سرت من داعش أكثر من 50 فرد بأكثر تقدير فيا لها من مفارقة غريبة

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