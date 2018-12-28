انطلاق مهرجان سوابيت الياسمين بدورته الخامسة في طرابلس

أقيم بالعاصمة طرابلس، أمس الخميس، مهرجان مجموعة سوابيت الياسمين الثقافية التراثية في دورته الخامسة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، ومدير مكتب الثقافة طرابلس عصام بالحاج، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة عادل فارينة، وعدداً من مدراء الإدارات والمكاتب بالهيئة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد رئيس لجنة مجموعة سوابيت الياسمين صلاح حودانه، أن هذا الحدث هو احتفاء بمدينة طرابلس عاصمة السلام هذه المدينة العريقة التي يبلغ عمرها 3000 عام وذلك من أجل المحافظة على الموروث الثقافي والمعرفي وتعميق الهوية الليبية عبر الأجيال وطالب حودانه في كلمته كل المسؤولين بضرورة دعم المهرجان من أجل استمراره وتحقيق أهدافه المرجوة.

وقد تخلل المهرجان عددا من الفقرات الفنية والشعرية التي تتحدث عن مدينة الياسمين والسلام طرابلس وذلك من خلال إبراز الزي الليبي في أبهى حلته.

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