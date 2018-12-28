اخبار ليبيا الان

النعاس في زيارة لبلدية توكرة.. والسبب

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، بزيارة إلى بلدية توكرة لتسليم البلدية نسخة من مشروع الدستور.

وكان في استقبال النعاس، فور وصوله للبلدية النائبان بالمجلس البلدي توكرة عبدالحميد اعبيد، وإبراهيم حدوث، ورئيس مجلس الحكماء بلدية توكرة فرج سليمان البرغثي، وعدد من المشائخ بالبلدية والنشطاء والمهتمين بالشأن الدستوري، حيث عقدت جلسة في قاعة الاجتماع بالبلدية حول المسار الدستوري ومضمون مشروع الدستور الذي اقرته الهيئة التأسيسية يوم 29 / 7/ 2017، وتم استعراض شرح تفصيلي للمواد في مشروع الدستور، والتعريف بالعملية الدستورية منذ انتخاب الهيئة التأسيسية وحتى صدور مشروع الدستور، كما تم توضيح كثير من النقاط حول النصوص الواردة في مشروع الدستور والإجابة عن بعض التساؤلات.

كما تم التأكيد على أن مشروع الدستور هو ملكية خالصة للشعب الليبي، ومن الواجب تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته النهائية من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور سواء بالقبول أو الرفض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • توكرة مشيرية
    لاملتقى لا كلام فارغ هذا السراج وعقيلة صالح اكيد من غيرهم لانهم لا يريدوا المشير
    كارة ولا السراج
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

    رد