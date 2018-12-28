النعاس في زيارة لبلدية توكرة.. والسبب

قام عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، بزيارة إلى بلدية توكرة لتسليم البلدية نسخة من مشروع الدستور.

وكان في استقبال النعاس، فور وصوله للبلدية النائبان بالمجلس البلدي توكرة عبدالحميد اعبيد، وإبراهيم حدوث، ورئيس مجلس الحكماء بلدية توكرة فرج سليمان البرغثي، وعدد من المشائخ بالبلدية والنشطاء والمهتمين بالشأن الدستوري، حيث عقدت جلسة في قاعة الاجتماع بالبلدية حول المسار الدستوري ومضمون مشروع الدستور الذي اقرته الهيئة التأسيسية يوم 29 / 7/ 2017، وتم استعراض شرح تفصيلي للمواد في مشروع الدستور، والتعريف بالعملية الدستورية منذ انتخاب الهيئة التأسيسية وحتى صدور مشروع الدستور، كما تم توضيح كثير من النقاط حول النصوص الواردة في مشروع الدستور والإجابة عن بعض التساؤلات.

كما تم التأكيد على أن مشروع الدستور هو ملكية خالصة للشعب الليبي، ومن الواجب تمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره وقول كلمته الفاصلة ووضع بصمته النهائية من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور سواء بالقبول أو الرفض.

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