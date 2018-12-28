عشرات القتلى والجرحى من قبائل المحاميد فى هجوم للمعارضة التشادية جنوب القطرون

ليبيا – أكدت مصادر أمنية وقبلية متطابقة فى أقصى الجنوب الليبي مقتل وإصابة العشرات من أبناء قبائل المحاميد فى هجوم شنته عناصر المعارضة التشادية على منطقة حدودية فجر اليوم الجمعة .

وقالت المصادر لـ المرصد أن الهجوم جرى من طرف المعارضة التشادية علي منطقة ” كري 35 ” التي تحوي مناجم للذهب وتقطنها غالبية من قبيلة المحاميد العربية جنوبي بلدة القطرون .

وأضافت بأن هناك إحتقان حالي بين قبائل المحاميد تجاه ماحصل وسقوط مابين 25 إلى 30 قتيل منهم على يد المعارضة التشادية التي كثفت من هجماتها فى جنوب ليبيا خلال الفترة الأخيرة .

وتزامن هذا الهجوم مع هجوم مماثل شنته يوم أمس قوات المعارضة التشادية على معسكر للواء العاشر التابع للقيادة العامة فى بلدة تراغن تسبب فى مقتل شخص وإصابة آخرين .

يتبع …

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