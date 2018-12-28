الزائدي: الارتكان للتاريخ وحده لا يبني الأوطان

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية د.مصطفى الزائدي، أن ليبيا لن تنهض إلا بوحدة شعبها وتوافق قوتها الوطنية بعيدا عن التطرف والأطروحات المتخلفة والمواقف الخشبية.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الارتكان إلى التاريخ وحدة لا يبني الأوطان، بل الأهم هو النظر إلى المستقبل !! ما تعيشه بلادنا ويعانيه شعبنا لن يتبدل بصراع عبثي حول الماضي، وتبادل الاتهامات حول من المخطئ ومن المصيب، ولا بمحاولات التشبث بالوضع الراهن الذي ينتج فقط مزيد التدهور !! بل يحتاج إلى البحث في آفاق المستقبل حتى تتمكن الأجيال الحاضرة والقادمة من بناء آمال في حياة حرة كريمة !! الأمر يتطلب الخروج من هيمنة السفهاء وتفكير البسطاء الذي يخدم فقط مخططات الأعداء !!”.

وأضاف، الزائدي، “الشجاعة لا تكمن في امتشاق السلاح وفرض أمر واقع لن يستمر طويلا من يفرضه هم أول ضحاياه واكبر الخاسرين فيه، وإن حققوا بعض المكاسب لبعض الوقت !!، بل الشجاعة في التحلي بالحكمة واتخاذ القرار الصحيح قبل فوات الأوان !! ليبيا بلد واعد، لن تنهض إلا بوحدة شعبها وتوافق قوتها الوطنية بعيدا عن التطرف والأطروحات المتخلفة والمواقف الخشبية !! أنا من جمهور المتفائلين الذين يرون دائما وهج النور في وسط النفق !! ومن المراهنين على وعي الشعب الليبي وقدرته على العبور من أخطر الأزمات”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية