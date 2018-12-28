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اللواء العاشر يوضح ملابسات الهجوم على مقره بمنطقة تراغن

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال مسؤول الإعلام باللواء العاشر خالد الشيطاوي، إن استهداف العصابات المُسلحة للواء العاشر بمنطقة تراغن، جاء على خلفية الدور الذي يقوم به أفراد اللواء حول حوض مرزق.

وأكد الشيطاوي، في مداخلة صوتية عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الخميس، أن الهجوم كان مباغتا ومنظما، واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة على سيارات دفع رباعي مصفحة، مضيفا  أن الوحدات العسكرية وأهالي المنطقة هبّوا لمحاصرة العصابات المسلحة وقتالها، بعد سيطرتها على مقر اللواء العاشر لأقل من 3 ساعات.

وأوضح الشيطاوي أن العصابات تمتلك أسلحة متطورة، واقتحمت المكان بعدد كبير من السيارات واستولت على 31 آلية مسلحة.

ونفى الشيطاوي وجود أي دور لسلاح الجو أثناء المواجهات، منوهًا بأن العسكريين والمدنيين في المنطقة أعلنوا حالة النفير بعد الهجوم مباشرةً.

يُذكر أن الهجوم على مقر اللواء العاشر بمنطقة تراغن، الخميس، خلف قتيلا واحد و13 جريحا.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليق

  • اولا نترحم علي ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
    انا لست بعسكري ولا أعرف مالذي حصل بالظبط ولكن من ناحية الخبر يقول ان الهجوم كان مباغثا. الا توجد حراسات واستعدادات وتدريب علي مثل هالهجوم؟ هل كنا نتوقع العدو ان يعلمنا بساعة قبل الهجوم مثلا لنستعد؟ وبعدين الهجوم بمركبات عديدة ومصفحة وقوة كبيرة ثم الحصيلة شهيد واحد وفقدان 30 عربة مسلحة .الا يعني هذا ان اللواء ربما لم يقاوم الهجوم ؟وربما اعلن استسلامه منذ اللحظة الاولى؟ هجوم مباغث!!! يجب التحقيق الجدي في مثل هالاحدات واظهار الحقيقة. انا مواطن مدني وربما العسكريين يوضحوا لنا اكثر.هجوم مباغث قال

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