اللواء العاشر يوضح ملابسات الهجوم على مقره بمنطقة تراغن

قال مسؤول الإعلام باللواء العاشر خالد الشيطاوي، إن استهداف العصابات المُسلحة للواء العاشر بمنطقة تراغن، جاء على خلفية الدور الذي يقوم به أفراد اللواء حول حوض مرزق.

وأكد الشيطاوي، في مداخلة صوتية عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الخميس، أن الهجوم كان مباغتا ومنظما، واستخدمت فيه أسلحة ثقيلة على سيارات دفع رباعي مصفحة، مضيفا أن الوحدات العسكرية وأهالي المنطقة هبّوا لمحاصرة العصابات المسلحة وقتالها، بعد سيطرتها على مقر اللواء العاشر لأقل من 3 ساعات.

وأوضح الشيطاوي أن العصابات تمتلك أسلحة متطورة، واقتحمت المكان بعدد كبير من السيارات واستولت على 31 آلية مسلحة.

ونفى الشيطاوي وجود أي دور لسلاح الجو أثناء المواجهات، منوهًا بأن العسكريين والمدنيين في المنطقة أعلنوا حالة النفير بعد الهجوم مباشرةً.

يُذكر أن الهجوم على مقر اللواء العاشر بمنطقة تراغن، الخميس، خلف قتيلا واحد و13 جريحا.

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