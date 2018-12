التفاصيل الكاملة لأزمة مباحث الآداب ومقهى  “كازا” في بنغازي

المتوسط:

قال مالك مقهى “كازا”، نبيل محمد الهمالي، في مدينة بنغازي الليبية، ، اليوم الجمعة، إن فتيات ليبيات أردنا اللقاء وتبادل الحديث والخبرات في أمسية هادئة.

وأضاف الهمالي ،” أن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة داهمت المقهى، واحتجزت العاملين فيه ولا نعرف لماذا قامت بمداهمة المكان”.

وأكد الهمالي أن “تجمع بنات التويتر هو هشتاج انتشر على الصفحات الخاصة لمجموعة فتيات، أردن اللقاء وتبادل الحديث والخبرات في أمسية هادئة في أحد مقاهي بنغازي.

وأضاف الهمالي،” إن المقهى يقع في أشهر شوارع المدينة، وهو ما يجعله مكاناً عاماً ليس داخل الأزقة أو داخل الأروقة، ويمتلك المقهى زجاجاً شفافاً يطل على أحد أكثر الشوارع حيوية في مدينة بنغازي، والأمسية لم تكن مختلطة كما روج لها في بيان وزارة الداخلية للحكومة الليبية المؤقتة، بل كانت حكراً على النساء”.

وأضاف بأن “التجمع كان منسقاً قبل أيام وأطلق هاشتاج من الفتيات بهذه الصفة تجمع بنات التويتر”، مضيفاً بأنه “خلال لقائهن كان هناك بعض الألعاب في الأمسية، منها لعبة بنك الحظ التي يعرفها كل الليبيون ولعبة الأونو التي يعرفها جلكم أيضاً”.

وأوضح ، أن “بعض الفتيات رافقتهن أمهاتهن والبعض الآخر كان ناضجاً وبالغاً لكي يكون بمفرده، و لا ندري لماذا تم مداهمة المكان ولا على أي أساس حدث ذلك، كما لا ندري لماذا كل هذا التحامل، فالحدث لم يكن إلا تجمعا عاديا لم يحمل أي شيء ضد عادات وتقاليد مجتمعنا”.

وأكمل ، ” أنه “قد تم القبض على العاملين بالمطعم جميعهم، لأسباب غير معروفة، بعد تفتيش المكان وخلوه من أي أشياء ممنوعة، ولازالوا محتجزين إلى الآن، ما يجعل أكبر اهتمامنا حريتهم”.

وطالب مالك كافي كازا، نبيل محمد الهمالي “الجهات المختصة بالإفراج عن الموقوفين الذين تم التحفظ عليهم من قبلهم، بعد مداهمة المطعم “الكافية” المقهى، الواقع بمنطقة بلعون، مقابل جامعة العرب الطبية ببنغازي”.

ومن ناحية أخرى أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، ” أثق تماماً في حرصهم على واجباتهم ، وقد كلفنا إدارة مكافحة جرائم الآداب بتقديم إيضاحات عن حادثة المقهى فالآداب العامة مصانة بالقانون ، وواجبات الإدارة تنفيذ النصوص في هذا الجانب دون مساس بحرمة الحياة الخاصة ” .

وأشار بوشناف إلى أن الأماكن العامة والمفتوحة للجمهور تخرج عن مفهوم الخصوصية مؤكداً بأنه بصدد إعداد تقييم لما حدث بالأمس فى مداهمة المقهى .

وأضاف بأنه سيعتذر إن كان هناك ما يوجب الاعتذار وقال : ” لن نتردد في الذهاب إلى كل واحدة من بناتنا في بيتها إن كان فيما حدث إساءة أو خروج عن مقتضيات حفظ الأمن ، ثقتنا في حسن تربيه بناتنا الحاضرات أمس وحسن منبتهن بلا حدود ” .

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، قد أعلنت أن الوحدات المشاركة في الخطة الأمنية ببنغازي، داهمت أحد المقاهي المعروفة في المدينة، خلال حفلة ماجنة مختلطة بين الذكور والإناث.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن المقهى جرت فيه حفلة ماجنة، ولعب خلالها عدد من الأشخاص القمار والرقص بمناسبة اقتراب رأس السنة الميلادية، مشيرةً إلى أن قوة من الإدارة بالاشتراك مع وحدات من قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، داهمت المقهى الواقع بالقرب من جامعة العرب الطبية، وقامت بمصادرة كافة المعدات والآلات والنقود والنرد والورق المستخدم في لعب القمار مع ضبط صاحب المقهى والأشخاص المتواجدين به.

