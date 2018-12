“مالية الوفاق” تعلن تحويل 50 مليون دينار ليبي  للطلاب وعلاوة المعلمين

المتوسط:

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن الانتهاء من العمل على الحوالات المالية الخاصة بالطلبة الدارسين على نفقة الجيش الليبي بقيمة 50160000.

وأكملت إدارة الميزانية أن تفاصيل القيمة شملت 8635000 لملف التأمين الطبي لكافة الطلبة، و 16145000 كرسوم دراسية. و25380514.

وأوضحت إدارة الميزانية بوزارة المالية، ” أنها أحالت الدفعة الرابعة من علاوة الحصص للمعلمين بمجموع 14622معلما لمكاتب مراقبة التعليم بقيمة مالية قدرها أكثر من 36 مليون دينار”.

