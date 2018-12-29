اكتشف 10 معلومات عن أبوبكر يونس جابر

1) هو أبو بكر يونس جابر من مواليد 1940 في منطقة جالو ، وينحدر من قبيلة المجابرة بوسط ليبيا

2) درس تعليمه الابتدائي في جالو ثم انتقل الى الأبيار. ودرس التعليم الإعدادي بدرنة ليحصل على الشهادة الإعدادية، التحق بعد ذلك بالتعليم الثانوي دون أن يتمه إذ التحق بالكلية الحربية ليصبح من أصدقاء الطالب معمر القذافي.

3) بعد تخرجه من الكلية الحربية، عين ملازم ثان في قسم الصيانة في معسكر الهضبة الخضراء.

4) أوفد في دورة تدريببية إلى إنجلترا عام 1968. وفي العام التالي ارتقى إلى رتبة نقيب.

5) شارك في حركة الضباط الوحدويين الأحرار في الفاتح من سبتمبر 1969 في ليبيا، لتتم ترقيته في يناير 1970 إلى رتبة مقدم ثم عين رئيسا لقيادة الأركان.

6) في عام 1976 رقي من جديد إلى رتبة عقيد وأسندت إليه القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

7) وفي بداية الثمانينات رقي إلى رتبة عميد ثم إلى لواء ثم إلى فريق.

8) أشرف على اتفاقيات ثنائية مع بلدان اشتراكية سابقة بأوروبا الشرقية، وكان يتحرك آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وهو يحظى بثقة الزعيم الليبي معمر القذافي.

9) عرف أبو بكر يونس جابر بطيبته وجنوحه للحلول التوفيقية الى أنه حافظ على ولائه لنظام العقيد الراحل معمر القذافي حتى اليوم الأخير في حياته حيث كان يؤكن بضرورة القيام بالواجب مهما كان ثمنه

10) إستشهد أبو بكر يونس امين اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع في مدينة سرت وذلك خلال العملية التي قام بها حلف الناتو داخل مدينة سرت والتي اسفرت عن اعتقال العقيد الليبي معمر القذافي واعتقال ابنه المعتصم ومن ثم قتلهما، و قد عثر على جثته في مستشفى في مدينة سرت قبل دفنها في مكان مجهول مع جثتي القذافي ونجله المعتصم.

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