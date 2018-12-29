زرع 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء بطرابلس لإحياء ذكرى مشنقة إيطالية في 1911

طرابلس-العنوان

قالت بلدية طرابلس المركز أن غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء، بسبب أن عدد الشهداء الذين تم إعدامهم في الميدان من قبل قوات الاحتلال الإيطالي في 6 ديسمبر1911 هو 14 شهيدا.

وأوضحت البلدية عبر بيان نشرته على “فيسبوك” إن تسمية الميدان بميدان الشهداء، جاء تكريما لذكراهم، مؤكدة بأن إعادة غرس نفس العدد جاء لإحياء الذكرى.

وأهدى عميد بلدية زليتن مفتاح حمدي بلدية طرابلس المركز 14 نخلة لغرسها بميدان الشهداء.

وكان قد نصب الاحتلال الإيطالي المشانق بميدان الشهداء بمدينة طرابلس في فجر يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 1911، وشنق 14 شهيدًا.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية