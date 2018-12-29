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زرع 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء بطرابلس لإحياء ذكرى مشنقة إيطالية في 1911

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قالت بلدية طرابلس المركز أن غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء، بسبب أن عدد الشهداء الذين تم إعدامهم في الميدان من قبل قوات الاحتلال الإيطالي في 6 ديسمبر1911 هو 14 شهيدا.

وأوضحت البلدية عبر بيان نشرته على “فيسبوك” إن تسمية الميدان بميدان الشهداء، جاء تكريما لذكراهم، مؤكدة بأن إعادة غرس نفس العدد جاء لإحياء الذكرى.

وأهدى عميد بلدية زليتن مفتاح حمدي بلدية طرابلس المركز 14 نخلة لغرسها بميدان الشهداء.

وكان قد نصب الاحتلال الإيطالي المشانق بميدان الشهداء بمدينة طرابلس في فجر يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 1911، وشنق 14 شهيدًا.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • شن طرابلس مافيهاش نخل ؟ تعندنا البرنسي الذي لا يوجد إلا في الملاحة ؟
    ثم لماذا لا يجلب من كل بلدية نخلة لكي يتم غرسها ؟

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