شخصيات بارزة تسعى لجمع باشاغا مع بعض قيادات المجموعات المسلحة في طرابلس ؟

علمت عين ليبيا من مصدر موثوق أن شخصية محورية في مؤسسات الدولة الليبية سعت مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا من أجل عقد اجتماع يجمع بين باشاغا وبعض قيادات مجموعات طرابلس المسلحة.

وبحسب المصدر يصر باشاغا على تنفيذ الترتيبات الأمنية بدون تأخير وأنه لا ضرورة تستدعي اللقاء مع قادة المجموعات المسلحة.

هذا وشهدت العاصمة طرابلس في وقت سابق من الأسبوع الماضي خرق أمني خطير عبر هجوم إرهابي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية وراح ضحيته3 أشخاص بالإضافة إلى 21 جريح بحسب أخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة.

