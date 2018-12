المتوسط:

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا عن انزعاجها الشديد بشأن اقتحام مقهى التقت فيه سيداتٌ في بنغازي واحتجاز العاملين فيه.

وطالبت البعثة الأممية ، خلال بيان لها اليوم السبت، بالإفراج عن المحتجزين فوراً وحماية حق النساء بالتجمع في الأماكن العامة بما فيها المقاهي.

وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا ، ” إن هذه الأفعال مؤشرٌ خطيرٌ بتراجع الحريات الفردية”.

