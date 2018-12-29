بلدية طرابلس المركز تكشف سبب غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء

كشفت بلدية طرابلس المركز سبب غرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء، مشيرة إلى أن رقم 14 هو عدد الشهداء الذين تم إعدامهم في الميدان من قبل قوات الاحتلال الإيطالي في 6 ديسمبر1911.

وقالت البلدية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تسمية الميدان بـ«ميدان الشهداء»، تكريما لذكراهم، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي دعا البلدية بإعادة غرس نفس العدد لإحياء الذكرى.

وكان عميد بلدية زليتن مفتاح حمدي أهدى بلدية طرابلس المركز 14 نخلة لغرسها بميدان الشهداء.

ونصب الاحتلال الإيطالي المشانق بميدان الشهداء بمدينة طرابلس في فجر يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 1911، وشنق 14 شهيدًا، ليستيقظ الليبيون على طابور من المشانق.

بلدية طرابلس المركز تغرس 14 شجرة نخيل بميدان الشهداء. (صورة من البلدية)

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