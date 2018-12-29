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برلماني : الإخوان وتركيا وقطر وراء عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد ، ” إن تركيا وقطر سبب الأزمة الليبية بسبب دعمهم المطلق لجماعة الإخوان”.

وهاجم الزغيد ، خلال تصريحات صحفية له،   بريطانيا وإيطاليا بسبب دعمهما لعدد من المليشيات المسلحة في ليبيا ، وذلك على حد قوله.

وأضاف الزغيد ، ” إن دعم لتركيا للإرهابيين  ظهر بقوة في واقعة السفينة التي تم ضبطها في ميناء الخمس البحري المحملة بالأسلحة والذخائر”.

وأوضح الزغيد ، ” إن  على الإخوان وتركيا وقطر وراء عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس “.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • من المعلوم ان قطر و تركيا هما سبب ماسى ليبيا بدعمهم المتواصل للاخون و المليشيات المسناندهخ ليهم ولكن الشعب الليبى مشاركهم كيف ؟ لماذا لايحذو حذو اصحاب السترات الصفراء فى فرنسا و يقلب موازين الواقع

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