برلماني : الإخوان وتركيا وقطر وراء عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد ، ” إن تركيا وقطر سبب الأزمة الليبية بسبب دعمهم المطلق لجماعة الإخوان”.

وهاجم الزغيد ، خلال تصريحات صحفية له، بريطانيا وإيطاليا بسبب دعمهما لعدد من المليشيات المسلحة في ليبيا ، وذلك على حد قوله.

وأضاف الزغيد ، ” إن دعم لتركيا للإرهابيين ظهر بقوة في واقعة السفينة التي تم ضبطها في ميناء الخمس البحري المحملة بالأسلحة والذخائر”.

وأوضح الزغيد ، ” إن على الإخوان وتركيا وقطر وراء عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس “.

