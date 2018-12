تعرّف على قصة “غزال مطار معيتيقة”

في حادثة غريبة، سافر عبر طائرة ليبية غزال موضوع في كيس فاجأ المسافرين وموظفي مطار معيتيقة بمدينة طرابلس بظهوره على جسر الحقائب والأمتعة، بعد رحلة جوية قادمة من مدينة غات

وتساءلت الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية عبر صفحتها في فيسبوك: أين سلطات تطبيق القانون؟ في إشارة إلى استنكارها من الصورة المتداولة

وتلقى الصورة تفاعلا كبيرا من الليبيين في مواقع التواصل الاجتماعي بين مستغرب ومستنكر، فيما وجدها البعض الآخر مادة فكاهية لطرائف آخر العام.

