هانيبال القذافي أسير برتبة رهينة!!

ايوان ليبيا – وكالات :

أتى الملف الذي خصّصته صحيفة الأخبار اللبنانية لقضية الأسير هانيبال معمر القذافي في عددها الصادر يوم أمس السبت كي يكشف الكثير ممّا جهله الناس وتجاهله القضاء اللبناني وسلطات القرار السياسي اللبناني. وسلّط الضوء على مظلمة فادحة لا اعتقد أن استمرارها على هذا النحو يمكن أن يخدم صورة لبنان كدولة ومؤسسات في شيء.

إن طريقة اختطاف هانيبال وأسلوب التعامل العنيف معه منذ بداية أسره إلى حدّ عرضه على القضاء اللبناني دون وجه حق، وبأسلوب ميليشياوي عصابي حقير، لا يدلّ على علوية الميليشيات وتغوّلها على الدولة فحسب، بل تدلّ كذلك على الاختراق الأخلاقي الذي أصاب الدولة في لبنان بحالة “عمًى” أغشت عينيها عن الحقائق وأربكت ميزان القيم والعدالة في سياق ليبي وعربي صعب ومعقّد..

لا أحد يغفل أو يتيه عن الإصرار الكيدي والشامت الذي مُورِس على مواطن ليبي اضطرته صروف الدّهر إلى مغادرة بلده طلبا للسلامة ببلد عربي، فإذا به يختطف ويُعذّبُ وتُمتَهنُ كرامته من قبل عصابة طائفية، ثم يجري إذلاله وسجنه دون مسّوغات قانونية ولا أخلاقية..

تمرّ الأعوام وهانيبال في سجنه دون أن يرفّ للحكومة اللبنانية ومؤسساتها جفنٌ.. أما المنظمات الحقوقية وناشطو المجتمع الحقوقي والمدني فلا أحد يهتم بقضيته أو يتحدث عنه رُبما خوفا من ردود فعل الطائفيين والمتعصّبين ضد هانيبال وأبيه وأسرته دون وجه حقّ أو عدل.

ربّما حرّكت هذه الأسطر في صانع القرار القضائي والسياسي اللبناني وازعا من ضمير، ونبّهته إلى خطورة وضعية هانيبال وانعكاساتها المشينة على قيم الدولة اللبنانية والمعايير المزدوجة في علاقة بأصول التعامل مع المواطن العربي في أرض لبنان..

نشكر صحيفة الأخبار اللبنانية الرائدة على انتصارها للحقّ وندعو قضاة لبنان وساسته إلى تحكيم ضمائرهم والتحرر من ضغوط الكراهية والشماتة وحب الثأر المجاني.. وللحديث بقية.

روابط الاطلاع:

https://www.al-akhbar.com/Politics/263991/%D8%A3%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3-%D9%81

https://www.al-akhbar.com/Politics/263992/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%87-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1

https://www.al-akhbar.com/Politics/263993/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%88%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3-

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