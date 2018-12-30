رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقي وليامز بتونس

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي المشاي مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز يوم السبت بتونس سبل تفعيل دور المؤسسات الرقابية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

وأضاف مدير مكتب الإعلام بالهيئة أيمن الجليدي لقناة ليبيا الأحرار؛ أنه جرى الاتفاق على تدريب عناصر من الهيئة للاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في المجال الرقابي، مؤكدا أنه جرى التشديد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للتعيين والإعفاء من الوظائف السيادية كما جاء في نص الاتفاق السياسي، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار