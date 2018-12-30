مسؤول بميناء الخمس يكشف أسماء الشركات المتورطة في شحنة الأسلحة القادمة من تركيا

كشف رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس محمد القويري، الأحد، أن شحنة الأسلحة المضبوطة بميناء الخمس تعود إلى شركتين هما “سحاب” و “تاكراولا” اللتان تختصان باستيراد المواد الغذائية.

وأضاف القويري، وفق وكالة “سبوتنيك”، أن نيابة الخمس باشرت تحقيقها في هذه القضية والوضع القانوني للشركتين، وقد ظهر أن الشركة التي قامت بالشحن تدعى “مرفأ مصراتة للخدمات الملاحية”، موضحًا أن السفينة كانت تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد فقط.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية التركي مولود أوغلو اتفقا، الأسبوع الماضي، على فتح تحقيق عاجل ومشترك؛ لبحث ملابسات شحنة الأسلحة القادمة من تركيا التي ضبطت في ميناء الخمس.

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