وزير خارجية تونس: هدفنا إنجاح الملتقى الجامع في ليبيا

قال وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، إن هدف بلاده الأسمى تجاه ليبيا، خلال العام المقبل، هو تنظيم الملتقى الوطني الجامع، الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأوضح الجهيناوي، في مقابلة مع قناة الحوار التونسية، أمس السبت، أن بلاده ليست قادرة على حل الأزمة الليبية بمفردها، في إشارة إلى التدخلات السلبية لبعض الدول.

وأكد وزير الخارجية، أن تونس تتواصل مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، لمساعدة الليبيين في الجلوس على طاولة التفاوض، مبينا أن بلاده تتواصل مباشرة مع الفرقاء الليبيين دون وساطات.

وأعرب الجهيناوي عن أمله في أن يكون حل الأزمة ليبيًّا ليبيًا، وأن تتولى هيئة الأمم المتحدة الدور المركزي في تسويتها.

وكشف الوزير عن اجتماع مرتقب، بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج مطلع العام 2019م لتفعيل الاتفاقات المعطلة بين الجانبين، وبحث تراجع مستوى التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي قد التقى بوزير الخارجية التركي مولود أوغلو الأسبوع الماضي بالعاصمة التونسية، وسجل الطرفان تطابقا في وجهات النظر حول الحل في ليبيا، حسب بيان صادر عن الخارجية التونسية.

وأعرب الوزيران عن رغبتهما في أن تفضي الاستحقاقات القادمة، ومنها المؤتمر الوطني الجامع، إلى تحقيق تقدم ملموس على مستوى الحل السياسي، والعمل على إنهاء الأزمة الليبية.

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