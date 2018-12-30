(الشاهد الصور) العميد الصادق اللواطي يستلم مهامه كمدير للأمن في إجدابيا

إجدابيا-العنوان

استلم العميد الصادق مفتاح اللواطي رسميا، اليوم الأحد، مهامه كمدير لمديرية أمن إجدابيا؛ وذلك تنفيذا لقرار القسم الأول لحركة نقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب الصادر من داخلية المؤقتة.

وكان قد أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، مطلع شهر ديسمبر الجاري، قرار يقضي بنقل مديري الأمن بالمناطق ومديري الإدارات العامة والمكاتب.

ونص قرار مجلس الداخلية رقم (606) لسنة 2018 على إعادة التكليف بمهام مديري الأمن بالمديريات، حيث كلف العميد الصادق مفتاح اللواطي مديرا لمديرية أمن إجدابيا، والعميد عادل عبدالعزيز العرفي مديرا لمديرية أمن بنغازي، والعميد سالم محمد ماضي مديرا لمديرية أمن المرج، والمقدم خالد زايد المجدوب مديرا لمديرية أمن أوجلة أجخرة.

وتم بناء على ذات القرار تكليف ضباط بمهام مديري للإدارات العامة والمكاتب، حيث كلف العميد عثمان عبدالسلام علي مديرا للإدارة العامة لأمن المنافذ، والعميد السيد بشير بلحاج مديرا لمكتب الشرطة الجنائية الدولية، والعقيد أحمد آدم الحاسي مديرا لإدارة الشؤون الإدارية.

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