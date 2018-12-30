بالفيديو.. عصابة مسلحة تقتحم سيارة للشرطة وتسترد مليون يورو في بنغازي

استولى أحد مهربي العملة في مدينة بنغازي على مبلغ مليون يورو حجزته الشرطة في مطار بنينا الدولي عندما كان الشخص ذاته يُحاول تهريبه خارج ليبيا.

حيث قامت الشرطة بحجز المبلغ ووضعه في السيارة، ليقوم المهرب باستدعاء بعض أصحابه الذين هرعوا إلى المطار لنجدته.

هذا وأظهر مقطع فيديو تم تسريبه من كاميرات المراقبة الخاصة بالمطار قيام الشخص ذاته بحمل سلاح من نوع «كلاشنكوف» وتكسير الزجاج الخاص بسيارة الشرطة، ليسترد المبلغ المُحتجز ويلوذ بالفرار من جديد مع أصحابه إلى جهة غير معلومة.

من جهة أخرى أثارت هذه الحادثة استياء عدد كبير من الإعلاميين والمواطنين الذين شاهدو ما فعله المُهرب، في ظل غياب أمني شبه تام بالإضافة لغياب المسائلة.

ودعت الحادثة لقيام البعض بوصف مدينة بنغازي بالغابة في ظل سيطرة المليشيات عليها وسطوة السلاح على القانون.

يُذكر أن قوات الوكواك هي من تُسيطر على المطار بحجة أنه مقام على أرض تعود لقبيلته، مستخدماً قوة عسكرية يقودها شقيقه عز الدين الوكواك، أحد أبرز أذرع حفتر العسكرية.

في سياق متصل تحدثت أنباء صدرت مؤخراً عن قيام الوكواك بإيقاف إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، كانت في طريقها إلى تركيا لعدة ساعات، مطالباً بضرورة إنزال ركاب واستبدالهم بركّاب من طرفه، وسط خلافات بينه وبين أفراد حرس الجمارك مما استدعى مغادرة طاقم الطائرة واعتذارهم عن قيادة الرحلة.​

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