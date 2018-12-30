فيديو يظهر استيلاء أحد عناصر حفتر على نصف مليون يورو بمطار بنغازي

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، فيديو يظهر مسلحاً برفقة آخرين هاجم سيارة داخل مطار بنينا في بنغازي، وقام بتكسير زجاجها قبل أن يستخرج كيساً منها ويستقل سيارة أخرى إلى خارج المطار.

وعلّق ناشطون على صفحات التواصل، بأنّ المسلح هاجم سيارة شرطة المطار التي كان بداخلها المبلع الذي ضبط برفقة مواطنَين، كانا يعتزمان تهريبه إلى داخل البلاد قبل أن تضبطه سلطات جمارك المطار.

لكن مصدراً أمنياً أكد أنّ المسلح الذي هاجم السيارة يدعى يوسف الوكواك، وهو رئيس المليشيا المسيطرة على المطار، وتتبع بشكل مباشر لكتيبة طارق بن زياد التي يقودها صدام خليفة حفتر، ويعتبر أحد المسلحين المقربين منه.

وقال المصدر، إنّ “كل أهالي بنغازي يعرفون أنه يوسف الوكواك فوجهه ظاهر في الفيديو، وقام بتكسير السيارة بعدما فشلت جهوده في الاستيلاء على المبلغ بعد محاولات منعه من قبل جلال اهويدي مدير جمارك المطار”.

وتابع: “الحادث كان يوم أمس وكاميرا المراقبة سجلت الحادث ونشر بعض الوطنيين تسجيل الكاميرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفطن له مليشيا الوكواك وتمسحه”، مؤكداً أن حوادث استيلاء مليشيات حفتر على الأموال المهربة كثيرة وما شوهد في الفيديو حادثة واحدة فقط.

وتسيطر مليشيا الوكواك على المطار بحجة أنه مقام على أرض تعود لقبيلته، مستخدماً قوة عسكرية يقودها شقيقه عز الدين الوكواك، أحد أبرز أذرع حفتر العسكرية وكونه مقرباً من صدام نجل حفتر.

وتداولت وسائل إعلام محلية مطلع الشهر الجاري، أنباءً عن قيام الوكواك بإيقاف إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، كانت في طريقها إلى تركيا عدة ساعات، مطالباً بضرورة إنزال ركاب واستبدالهم بركّاب من طرفه. ووسط خلافات بينه وبين أفراد حرس الجمارك، تدخلت مليشيا صدام حفتر لإقناعه بالتخلي عن قراره منع إقلاع الطائرة.​

#بنغازي|#ليبيا|بعد ضبطه من قبل شرطة منفذ بنينا الدولي محاولاً تهريب مبلغ مليون يورو خارج البلاد مسلح يدعى ( ي . ا ) يقوم بتكسير زجاج سيارة الشرطة و يسترجع الاموال المضبوطه و يغادر المطار Posted by ‎ياهووو بنغاااازي‎ on Sunday, December 30, 2018

#بنغازي|#ليبيا|بعد ضبطه من قبل شرطة منفذ بنينا الدولي محاولاً تهريب مبلغ مليون يورو خارج البلاد مسلح يدعى ( ي . ا ) يقوم بتكسير زجاج سيارة الشرطة و يسترجع الاموال المضبوطه و يغادر المطار

العربي الجديد

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