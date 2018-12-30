باشاآغا : خطة نصف سنوية لتأمين طرابلس

ليبيا – أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا على ضرورة تكاثف كافة مصالح وأجهزة وإدارات الوزارة للوقوف ضد المجرمين والخارجين عن القانون وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية.

وأوضح باشاآغا خلال لقائه صباح اليوم الاحد برؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية, وبحضور وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس بأن الوزارة عصب الدولة وعمودها الفقري الأمر الذي يستوجب تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مضلة الوزارة بهذه الظروف التي تمر بها البلاد.

ونبه باشاآغا في لقائه مدراء المصالح والأجهزة والإدارات على عدم الإتصال بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا أو الإجتماع معهم أو أي منظمة دولية إلا عن طريق قنوات خاصة معدة لهذا الغرض, الأمر الذي خلف فوضي عارمة.

وكشف بأن وزارة الداخلية تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير ولا يتقبله العقل.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالقيافة والمظهر العسكري لرجل الأمن والشرطة بكافة مناطق ليبيا كما قدم وعداً بتقديم كافة الإمكانيات لمؤسسات وهياكل الوزارة وفق المتاح.

وقال : ” نحن في وزارة الداخلية أمامنا تحديات داخلية وخارجية مما يستدعي منا التحلي بالثقة بالنفس خاصةً بين القادة والمسؤولين وزرعها بين كافة منتسبي الوزارة بأنه ليس لنا ولاء إلا لله ثم الوطن ” .

وطمأن باشاآغا كافة المشاركين في اللقاء بأن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول الصديقة والشقيقة تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى إستتب الأمن داخلها وخارجها .

وختم مؤكداً بأن وزارة الداخلية بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والإستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

المرصد – متابعات

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