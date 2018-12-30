وزارة الداخلية تشرع في توحيد الجهود الأمنية وفرض الأمن بكافة التراب الليبي

بنغازي 30 ديسمبر 2018 (وال) – عُقد اجتماع أمنيّ موسّع خلال الأيام الماضية في مدينة بنغازي ضم لفيفًا من ضباط الشرطة والأمن لترسيخ مضامين التكامل والتنسيق الأمني والشرطي بين كافة مكونات المؤسسة الأمنية في ربوع ليبيا.

وترتيبًا على موافقة السيدين وزيري الداخلية بالمؤقتة والوفاق على المبادرة الوطنية التي قدمت لهما لتوحيد الجهود الأمنية وحلحلة كل المختنقات التي تحول دون فرض الأمن في كامل التراب الليبي.

وترأس الاجتماع الذي اختتم أمس السبت، مدير أمن طرابلس عميد سالم السائح قريمدة ووفدًا من القيادات الأمنية بالمنطقة الغربية والجنوبية، حيث قاموا بزيارة إلى مدينة بنغازي التقى فيها الوفد مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز وعددًا من القيادات الأمنية بالمنطقة الشرقية.

وبعد الاستقبال عقد اجتماع موسع نوقش فيه أبرز المواضيع والمختنقات والمشاكل التي تعترض سير العملية الأمنية ذات الطابع التنظيمي والإداري والجنائي.

ونتاجًا لهذا الزخم التّنسيقيّ نتج عن هذا الاجتماع التوصل إلى عديد من النتائج والتوصيات التي من شأنها حلحلة جل المواضيع الاستراتيجية التي طرحت في هذه الاجتماع.

وتأتي هذه المبادرة توحيدًا للجهود الأمنية بين وزارتي الداخلية بالمؤقتة والوفاق بسبب الوضع الأمني في ليبيا، حيث اقتضت الحاجة لهذه المبادرة على أن توحد صفوف وزارة الداخلية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.

وقال مدير أمن طرابلس إن هذه الزيارة جسدت أسمى آيات اللحمة الوطنية وكرست مضامين التنسيق بين مكونات الوزارة وأضاف قائلا أنا ممنون جدا بهذه الزيارة، مثنيًا على جهود إخوتي وزملائي وأبنائي بكافة مكونات المؤسسة الأمنية بالمنطقة الشرقية.

وقال وفد مديريات المنطقة الغربية الاستقبال كان منقطع النظير من السادة الزملاء بالمنطقة الشرقية من مديري أمن ومديري إدارات وأقسام.

وعلى هامش هذه الزيارة، قام وفد المنطقة الغربية والجنوبية بزيارة ميدانية لعديد من المؤسسات الشرطية والأمنية في مدينة بنغازي.

وفي ختام هذه الزيارة قدم مدير أمن طرابلس عميد سالم السائح قريمدة إلى مدير أمن بنغازي هدية رمزية متمثلة في درع عربونَ تواصل وتعزيز ثقة وتكامل بين المديريتين طرابلس وبنغازي.

وتضمنت أبرز الإجراءات التي تم الاتفاق على توحيدها في دمج المنظومة الأمنية للمطلوبين والترقيات والأرقام العسكرية والتدريب وكذلك العمل بالقانون الأخير للشرطة وغيرها من الإجراءات.

وضم الوفد الأمني الذي حضر من طرابلس إلى جانب مدير أمن طرابلس كلًّا من مدير أمن يفرن، ومدير إدارة التخطيط، ومكتب الإعلام الأمني وإدارة الشرطة الكهربائية، والهجرة غير الشرعية، ومصلحة الجوازات والشئون الإدارية.

وخلص الاجتماع إلى تكليف مديري أمن طرابلس وبنغازي بمتابعة ماخلص إليه الاجتماع وتنفيذه. (وال – بنغازي) ع ع

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