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باشاغا: الداخلية تعاني فسادا لا يتقبله العقل

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد، إن وزارته تعاني من فساد مالي وإداري يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف ولا يتقبله العقل، وفق تعبيره.

وأضاف باشاغا، خلال لقاء مع رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، أن فوضى عارمة نتجت عن تواصل مديري المصالح والأجهزة والإدارات مع السفراء المعتمدين لدى ليبيا والاجتماع معهم، داعيا إلى عدم التواصل مع السفراء والمنظمات الدولية إلا من خلال قنوات خاصة معدة لهذا الغرض.

وشدد باشاغا على أهمية تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مضلة الوزارة، لأن الداخلية عصب الدولة وعمودها الفقري، داعيا إلى الاهتمام بالقيافة والمظهر العسكري لرجل الأمن والشرطة بكافة مناطق ليبيا.

ولفت إلى أن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول تعتزم العودة إلى طرابلس وضواحيها عند استتباب الأمن، مشيرا إلى أن “الداخلية” بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياسيادة الوزير ليبيا محكومة من قبل السفراء الاجانب من الاعلي الي الاسفل .كل من هب ودب يستقبل سفير وكأنه رئيس دولة (عميد البلدية واعضاء النواب ومجلس الدولة واعضاء المجلس الرئاسي والوزراء بالتفويض وغيرهم وغيرهم كل واحد منهم يستقبل ويزور السفراء علي راحته). وهؤلاء السفراء ما هم الا جواسيس لمصلحة بلدانهم ولتمرير اجنداتهم في ليبيا. للاسف اغلب من في المشهد السياسي اما انه لايدرك هذا الخطر علي استقلال البلد او لا يهمه البلد اصلا لافتقاره الي الحد الادني من الوطنية والغيرة عليه امام حمة المناصب والمنافع الشخصية .للاسف هذا هو واقعنا والذي ينعكس في شؤون حياتنا. كلها ليس فقط قي جانب الامن الداخلي .

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