باشاغا: الداخلية تعاني فسادا لا يتقبله العقل

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأحد، إن وزارته تعاني من فساد مالي وإداري يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف ولا يتقبله العقل، وفق تعبيره.

وأضاف باشاغا، خلال لقاء مع رؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، أن فوضى عارمة نتجت عن تواصل مديري المصالح والأجهزة والإدارات مع السفراء المعتمدين لدى ليبيا والاجتماع معهم، داعيا إلى عدم التواصل مع السفراء والمنظمات الدولية إلا من خلال قنوات خاصة معدة لهذا الغرض.

وشدد باشاغا على أهمية تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مضلة الوزارة، لأن الداخلية عصب الدولة وعمودها الفقري، داعيا إلى الاهتمام بالقيافة والمظهر العسكري لرجل الأمن والشرطة بكافة مناطق ليبيا.

ولفت إلى أن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول تعتزم العودة إلى طرابلس وضواحيها عند استتباب الأمن، مشيرا إلى أن “الداخلية” بصدد إعداد خطة نصف سنوية لبسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

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