استفتاء 218 يكشف شخصية العام 2018

يغلق عام 2018 أبوابه على الكثير من الأحداث التي كان لها الأثر الواضح في إعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.

وانعكست الأحداث والمتغيرات بشكل مباشر على واقع الليبيين بين تطلعاتهم لتأسيس دولة القانون والعدالة وعظم التحديات والاستحقاقات القادمة.

وأجرت قناتا “218” و”218 نيوز” استفتاء عبر صفحاتها ومنصاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “شخصية العام 2018” لمجموعة تضم شخصيات برزت أدوارها بشكل نوعي خلال 2018.

وتنافس في استفتاء “218”، 6 شخصيات هي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والقنصل السابق بالسفارة الليبية في مصر عادل الحاسي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وتفاعل الليبيون بكثافة مع الاستفتاء في جميع منصات “218” بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المصوتين 19000 متابع، فيما علق على الاستفتاء 27505 متابعين.

وحصل حفتر على 9575 صوتا بما نسبته 50.39 بالمائة من مجموع المصوتين، تبعه عبدالجليل بـ7043 صوتا بنسبة 37.07 بالمئة، وبفارق كبير جاء بعدهما صنع الله حيث حصل على 1117 صوتا بنسبة 5.88 بالمائة من مجموع المصوتين.

وجاء المشري رابعا وحصل على 719 صوتا بنسبة 3.78 بالمائة، تبعه شكشك بـ328 صوتا بنسبة 1.73 بالمئة، وأخيرا جاء الحاسي حيث حصل على 218 صوتا بنسبة 1.15 بالمئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية