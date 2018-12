” داخلية المؤقتة” : هذا دور “البحث الجنائي” في عملية ” عقارب الساعة” في درنة

المتوسط:

أكد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، عقيد صلاح هويدي، ” أن القوة انتقلت من مدينة بنغازي إلى درنة، لوجود خلل أمني في المدينة وذلك في إطار تنفيذ الخطة الأمنية (عقارب الساعة)”.

وأوضح هويدي، خلال تصريحات له، “أنه خلال أيام سيتم القضاء بالكامل على بقايا التنظيمات الإرهابية في درنة بشكل نهائي”.

وأضاف هويدي، ” أنه سيتم القضاء على المباني العشوائية ومداهمة أوكار الممنوعات في مدينة درنة بجانب الحرب ضد الإرهاب”.

